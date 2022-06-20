Rusya'dan UAEA'nın İran kararına eleştiri: "Yanlış"

Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Ulyanov, Twitter hesabı üzerinden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararını bir kez daha eleştirdi.

"UAEA Yönetim Kurulu'nda üç Avrupa ülkesinin (Fransa, İngiltere ve Almanya) desteğiyle çıkan son karar, Viyana görüşmelerini raydan çıkarmaya çalıştıklarına inanmamız için bir gerekçe." ifadesi kullanıldı.

Rus diplomat, UAEA'nın İran karşıtı kararını "stratejik yanlış hesaplama" olarak nitelendirdi.

UAEA Yönetim Kurulunda 8 Haziran'da yapılan oylamada, 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarılması kabul edilmişti.

Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Wang Chang, UAEA'nın İran karşıtı kararının eleştirerek, "İran'a baskı yapmak nükleer sorunu çözmeye yardımcı olmuyor." demişti.