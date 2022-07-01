Hamas Batı Şeria’da işgalcilerle kapsamlı çatışma çağrısında bulundu

Burhum, dün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kapsamlı çatışmanın işgalcilerin planlarını boşa çıkarmanın tek yolu olduğunu, işgalcilere kan kaybettireceğini ve onların hedeflerine ulaşmalarına engel olacağını, sonunda da tüm Filistin topraklarının işgalden kurtularak özgürlüğe kavuşmasını sağlayacağını ifade etti.

İşgalcilerin Nablus kentinin doğusundaki Yusuf’un Kabri bölgesine düzenledikleri baskın sırasında bir generalin ve bazı yerleşimcilerin Filistinli direnişçilerin açtığı ateş sonucu yaralandıklarını itiraf etmelerinin Batı Şeria’daki direnişin işgalci düşmana kayıp verdirme gücüne sahip olduğunu gösterdiğini belirten Burhum, direnişçilerin yeni çatışma kuralları belirleyerek işgalcilere baskınlarının karşılığını ağır bir şekilde ödetebileceklerini kanıtladıklarını bildirdi.

İşgal ordusu sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria’daki işgal ordusu komutanının ve iki yerleşimcinin Yusuf’un Kabri bölgesinde Filistinli direnişçilerin açtığı ateş sonucu yaralandıklarını söyledi.

Çatışmayla ilgili yayınlanan video kaydında Filistin direnişçilerin Çarşamba akşamı geç saatlerde işgal güçlerine doğru yoğun bir şekilde ateş açtıkları ve Yahudi yerleşimcileri taşıyan otobüsü hedef aldıkları görüldü.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi