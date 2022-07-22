Türkiye'nin Duhok’taki askeri üssüne saldırı

Irak medyasına göre, bugün sabah saatlerinde TSK’nın Bamerne’deki askeri üssüne iki adet drone ile saldırı düzenlendi.
Kaynaklar, saldırı nedeniyle can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Duhok’taki Bamerne üssüne insansız hava araçları ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak medyasına göre, bugün sabah saatlerinde TSK’nın Bamerne’deki askeri üssüne iki adet drone ile saldırı düzenlendi.
Kaynaklar, saldırı nedeniyle can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı.
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