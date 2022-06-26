Reisi: Irak ile bankacılık ve parasal konularda anlaştık

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Saadabad Sarayı’nda gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin köklü ilişkilere ve derin bağlara sahip olduğunu belirterek, Tahran-Bağdat ilişkilerinin iyi seviyede olduğunu belirtti.

İran’ın dış politikada komşularla ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini her zaman dile getiren Cumhurbaşkanı Reisi, "Komşu diplomasisi sayesinde bugün Irak'ı İran milletine çok yakın görüyoruz. Komşu ülkeler arasında en çok Irak’la iyi ilişkilere sahibiz.” dedi.

Reisi, Irak Başbakanı el-Kazımi ile gerçekleştirdiği görüşmede İran’ı Irak’a bağlayan Şelemçe-Basra demiryolu hattı projesinin ele alındığını ve iki ülke arasında bankacılık alanında ve parasal işlemlerde kolaylık sağlanması için yeni adımlar atıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler masaya yaıtrıldı. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması konusunda anlaştık.” diye konuştu.

Irak Başbakanı el-Kazımi'nin Tahran ziyaretini değerlendiren Reisi, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Başbakan el-Kazımi de yaptığı açıklamada, "Bize göre İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkiler oldukça önemlidir ve yürüttüğümüz çabalar iki ülke milletlerinin çıkarlarını sağlamak içindir" dedi.