AB yetkilisi Mora nükleer görüşmeler için Viyana'ya gitti

Avrupa Birliği (AB) Siyasi Direktörü Enrique Mora Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Viyana'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Mora, "Nükleer görüşmeler koordinatörü'nün (Josep Borrell) 20 Temmuz'da İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması için yaptığı öneriyi görüşmek üzere Viyana'ya gidiyorum. Avusturyalı yetkililere minnettarım." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak ve müzakereleri sonuçlandırmak için bir öneri sunmuştu.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada Borrell'in önerisini incelediğini ve yanıtın AB'ye iletileceğini belirtmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin de hazır olması durumunda İran'ın müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazır olduğunu belirtmişti.

İran Nükleer Anlaşması

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.