BM: Yemen'de ateşkes uzatılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ülkede 2 Ağustos'ta sona erecek ateşkesin uzatılması ve çerçevesinin genişletilmesi için temaslarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Grundberg, Yemen'de taraflar arasında 2 Nisan'da sağlanan ateşkesin uzatılması için yürüttüğü çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Ateşkesin 2 Ağustos'tan sonrasına uzatılması ve kapsamının genişletilmesi için Yemenli taraflarla yürüttüğü görüşmeleri yoğunlaştırdığını kaydeden Grundberg, "böylelikle, Yemen halkının bu süreçten daha fazla istifade edeceğini, taraflar arasında karşılıklı güven ortamının güçleneceğini ve ekonomik ve güvenlikle ilgili öncelikler hakkında ciddi müzakerelerin yapılacağını" ifade etti.

Asıl amaçlarının, ülkedeki krizi sona erdirecek siyasi bir çözüme doğru ilerlemek olduğunu aktaran Grundberg, ateşkesin yaklaşık 4 aydır sürdüğüne, bunun 7 yıldır devam eden savaş ortamındaki en uzun sükunet dönemlerinden biri olduğuna ve bu süreçte sivil kayıpların azaldığına işaret etti.

Ateşkesin, Yemenlilerin hayatında gözle görülür bir fark yarattığına dikkati çeken Grundberg, tarafların, ateşkesin uzatılması için yürüttüğü çalışmalara katılmalarını umduğunu belirtti.

BM yetkilisi, Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

Kaynak: Aydınlık