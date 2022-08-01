Yemen'de ateşkes için üç şart

Arap medyasına göre, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, ülkede yarın 2 Ağustos'ta sona erecek geçici ateşkesle ilgili açıklamada bulundu.

Meşat, San'a havaalanı ile Hudeyde limanının yeniden açılması ve hükümet çalışanlarına maaşların ödenmesi halinde ateşkesin uzatılmasına hazır olduklarını bildirdi.

Mehdi el-Meşat, "Bunların uygulanması, kalıcı barış için zemin hazırlayabilir ve devam eden askeri saldırılar ile kuşatmasının neden olduğu Yemen milletinin acılarını önemli ölçüde azaltacaktır." dedi.

Öte yandan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdulaziz bin Habtur, yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Siyasi konseyin ve hükümetin herhangi bir ateşkes anlaşması, son birkaç aydaki somut başarılara bağlı."

Abdulaziz Bin Habtur, "Yedi yıldır askıya alınan işçi maaşlarının ödenmesi ve San'a havaalanının birden fazla seyahat noktası için yeniden açılması ihtiyacı, gelecekteki ateşkes anlaşmasının gerçekleşmesinin önünü açacak." dedi.

Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı, "Ablukanın kademeli olarak kaldırılması çerçevesinde ateşkes konusunda mutabık kaldık ve ateşkes vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlamıyorsa bu ateşkese ihtiyaç yok." açıklamasında bulundu.

BM Özel temsilcisi Grundberg ise Yemen'deki ateşkesin olumlu etkiler yarattığını belirterek uzatılması gerektiğini savunmuştu.