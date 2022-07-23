Hamas’tan eski bakan Şair’e suikast girişimine tepki

Hamas, Filistin'in eski Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı ve Filistin'in tanınmış akademisyenlerinden Prof. Dr. Nasıruddin Eş-Şair’e yönelik suikast girişimi ile ilgili yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Bu olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmalı ve cinayetin failleri tespit edilip adalete tesilm edilmeli.” ifadesi kullanıldı.

Eski bakan Nasıruddin Eş-Şair, Batı Şeria'nın Nablus şehrinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Yerel kaynakların verdiği haberlere göre Prof. Eş-Şair gerçekleştirilen silahlı saldırıda ayağından 6 mermiyle yaralandı ve tedavi için Rividya Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganların, arabalarıyla Eş-Şair'in arabasının önünü kestikleri, sonra da arabanın içinden silahla ateş ettikleri ve yapılan saldırıda ünlü akademisyenin ayağına 6 mermi isabet ettiği bilgisi verildi.