Hamas'tan Nablus'taki olaylarla ilgili açıklama

Nablus'daki olaylarla hakkında açıklama yapan İslami Direniş Hareketi (Hamas), "Nablus katliamına cevap vermek, işgalciyi ve onun yerleşimcilerini çok ağır bir bedel ödemek zorunda bırakmak halkımızın hakkıdır. Kahraman komutanlarımızın ve halkımızın evlatlarının kanları boşa gitmeyecektir. Şehitlerimizin kanları işgali her zaman ve mekanda takibe alacak bir devrimin yakıtı olacaktır." ifadesine yer verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, İsrail işgal güçlerinin Nablus'a yönelik saldırılarında 3 kişi şehit olurken, 4'ü ağır olmak üzere 40 Filistinli de yaralandı.

Kaynak: Filistin Enformasyon