Suudi Veliaht Prens Selman'dan Atina'ya ziyaret

Yunanistan’ın basını Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Atina’ya tarihî bir ziyaret gerçekleştirdiği haberini geçiyor. Yunanistan basınına yansıyan son bilgilere göre Atina’da Suudi Arabistan’ın güçlü ismi bir dizi önemli anlaşma imzalayacak.

‘CNN Yunanistan’ın ‘DW’ye dayandırdığı ilgili haberine göre “Başbakan Kiriakos Mitsotakis’in Ekim 2021'de Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında teyit edilen Suudi Arabistan’ın Yunanistan'da büyük yatırımlara yönelik ilgisi ve Yunanistan ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin stratejik niteliği Atina'da bir dizi ikili anlaşmanın imzalanmasıyla pekiştirilmesi bekleniyor”.

‘CNN Yunanistan’ Veliaht Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud'un (MBS) 26 Temmuz'da Maksimou Başbakanlık Konutunda Mitsotakis ile yapacağı görüşmenin önem arz ettiğini belirtiyor. Atina’da başbakanlığa yakın kaynaklar, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Atina'ya yapacağı ziyaretin Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Nisan 2018'den bu yana Avrupa topraklarına yaptığı ilk ziyaret olacağını vurgulayarak bu gelişmenin Suudi Arabistan'ın Yunanistan ile ilişkilere verdiği önemin bir göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: Gazete Duvar