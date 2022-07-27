Irak Dışişleri Bakanı'ndan 'Ankara ve PKK’ hakkında BMGK'ye çağrı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, New York'ta bulunan Birleşmiş Millerlet (BM) Genel Merkezi'ndeki BM Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Irak hükumetinin, Konsey'in 25 Temmuz günü Duhok saldırısını açık bir şekilde kınayan açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 13.50'de Zaho ilçesi Perex tatil köyünde gerçekleşen saldırının ardından bölgede incelemelerde bulunduklarını belirten Hüseyin, 9 sivilin ölümü, 33 sivilin yaralanması ile sonuçlanan saldırının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapıldığının tespit edildiğini belirtti.

Hüseyin, “Irak, Türk ordusunun masum sivillere karşı gerçekleştirdiği bu aleni saldırıyı en sert şekilde kınamayarak saldırıyı Irak'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik askeri bir saldırı olarak ele almaktadır” dedi.

“Türkiye ile Irak arasında bir güvenlik anlaşması yoktur”

Irak'ın egemenliğine yönelik süreklileşen askeri ihlallere son vermesi ve askeri güçlerini Irak topraklarından çekmesi için 2018'den bu yana Türkiye makamlarına 296 protesto notası verdiklerini belirten Hüseyin, BMGK’den, Türkiye’nin Irak topraklarının tamamında askeri güçlerini çekmesini zorunlu kılan acil bir karar yayınlaması talebinde bulundu.