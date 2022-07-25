Rusya Dışişleri Bakanı Kongo'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, şu anda devam ettiği Afrika gezisi kapsamında Kongo Cumhuriyeti'ne gitti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova Telegram'da Lavrov'un Kongo Cumhuriyeti ziyaretinin "bir Rus/Sovyet dışişleri bakanının Kongo Cumhuriyeti'ne ilk ziyareti" olduğunu söyledi.

Daha önce Lavrov, Sputnik’e verdiği demeçte beş günlük Afrika ülkeleri gezisine çıkacağını söylemişti. Uluslararası ve bölgesel gündemler ile ikili işbirliği konularını görüşmek üzere Afrika turuna çıkan Rus diplomat, Mısır’dan sonra Etiyopya, Uganda ve Kongo Cumhuriyeti'ni ziyaret edecekti.

Lavrov’un Afrika turunun perşembe günü son bulması bekleniyor.