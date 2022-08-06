Çin ve Rusya dışişleri bakanları Kamboçya’da görüştü

Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Kamboçya’da bulunan iki bakan, Çin ile Rusya arasındaki stratejik koordinasyonu koruma ve somut iş birliğini artırma konularında mutabık kaldı.

Wang Yi, görüşmede Çin’in Taiwan sorunundaki tutumunu açıklarken, Tek Çin ilkesini savunduklarını yineleyen Rusya’ya teşekkür etti.

Wang Yi, Rusya’yla birlikte merkezinde Birleşmiş Milletler’in yer aldığı uluslararası sistemin ve uluslararası hukuk temelinde oluşturulan uluslararası düzenin korunmasının yanında, kalıcı güvenlik ve gelişmenin gerçekleştirilmesi için birlikte çaba harcamaya istekli olduklarını söyledi.

Wang Yi, Çin ve Rusya’nın bölgenin gelişmesini ilerleterek, bölgede güvenilir sanayi zincirleri oluşturulmasını desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, hegemonyacı politika izleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) daima uluslararası toplumca genel kabul gören anlayışlara aykırı şekilde davrandığını, ancak bu çabaların bir sonuç vermeyeceğini belirtti.

Lavrov, Çin’le uluslararası hukuku ve BM Şartı’nın amaç ve ilkelerini birlikte korumaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede, BRICS kapsamındaki iş birliği, İran nükleer sorunu ve Kore Yarımadası’ndaki son durum gibi her iki tarafı da ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar da ele alındı.

Kaynak: CRİ Türkçe