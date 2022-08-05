Lavrov: ABD tutumunu gözden geçirmeli

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısına katılmak üzere Kamboçya'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Amerikalılar yeni bir anlaşmaya farklı bir plan eklemeye çalışırken, İranlılar 2015'te varılan anlaşmanın hükümlerinde ısrar ediyor. İran'ın tutumunun tamamen meşru olduğuna inanıyorum" dedi.

Sergey Lavrov, "Amerikalılar, diğer tüm tarafların ve kendilerinin onayladığı bir anlaşmadan çekildi. Washington'un bu anlaşmayı bozmaya çalıştığı gibi tutumunu gözden geçirerek ona dönmelidir" ifadesini kullandı.

Lavrov, "Rusya'nın nükleer anlaşmayı canlandırmak için bir anlaşmanın imzalanması konusundaki tutumu tamamen açık ve değiştirilemez; Bu plan, BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı şekilde yeniden canlandırılmalı ve herhangi bir değişikliğe veya istisnaya tabi tutulmamalıdır" ifadelerinde bulundu.