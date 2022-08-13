Biden, Çin Devlet Başkanı ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, yakın zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceği bidirildi.

Rusya merkezli Tas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Kasım ayında yapılacak olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Toplantısı sırasında bir araya gelecek.

Çin Devlet Başkanı Xi, Biden ile yaptığı son görüşmede, ABD'ye "tek Çin" ilkesine ve ABD-Çin diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerine, hem sözde hem de eylemde bağlı kalma çağrısında bulunmuştu.