Uluslararası toplumun Gazze'deki Siyonist cinayetlerine karşı sessizliği üzücü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejimin Gazze'deki cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Bunlar, Gazze'ye yönelik son saldırılarda Siyonist apartheid rejiminin hedef bankasının örnekleridir. Uluslararası toplumun ve insan hakları savunucuları olduklarını iddia edenlerin Siyonistlerin Gazze'de işledikleri cinayetlere karşı sessiz kalması üzücüdür.



ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in kendini savunma hakkına "tam destek" vurgusu yapması ilginçtir!

Gazze'nin doğusunda yaşayan 5 yaşındaki Âlâ Kudûm, İsrail apartheid rejiminin Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında şehit olan çocuklardan sadece birisidir.



Ne yazık ki, sahte insan hakları savunucuları, işgal rejiminin işgal altındaki ülke halkına yönelik günlük cinayetlerini 'meşru müdafaa' adı altında destekliyorlar!"