Gazze'de 15 şehit 125 yaralı var

İşgalci İsrail rejiminin, Filistin'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları dünden bu yana devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırılarda şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırılarda 125 kişinin yaralandığı, hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Saldırılarda, aralarında biri 5 yaşında olmak üzere bazı çocuklarının yanı sıra İslami Cihad komutanlarından Tayser El Cabbari de şehit düşmüştü.

İşgalci rejim, Gazze Şeridi'ndeki çoğu yerleşim yeri olan ayrı bölgelere yönelik saldırganlığını ve bombardımanını sürdürürken, Filistin direnişi de bu saldırganlığa işgal altındaki şehirlere ve yerleşim yerlerine attığı roketlerle karşılık veriyor.

Filistin direniş gruplarının, işgal altındaki topraklara fırlattığı roketler nedeniyle 2 işgal askeri ile 9 siyonist yerleşimci yaralandı.

Kaynak: İLKHA