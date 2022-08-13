Şeytan Ayetleri yazarı Rüşdi'nin son durumu

ABD medyası, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin dün New York'ta saldırıya uğradığını duyurdu.

New York Eyalet Polisi, gözaltına aldığı erkek bir şüphelinin sahneye koşarak Rüşdi'yi boynundan bıçakladığını bildirdi.

Helikopterle hastaneye kaldırılan Rüşdi ameliyata alındı.

Polis, gözaltına aldığı şüphelinin 24 yaşındaki Hadi Matar isimli bir erkek olduğunu açıkladı.

'Rüşdi bir gözünü kaybedecek'

Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie yaptığı açıklamada, "Rüşdi bir suni solunum cihazına bağlı ve konuşamıyor." dedi.

Menajer Wylie, "Salman çok büyük ihtimalle bir gözünü kaybedecek, kollarındaki sinirler ciddi şekilde zedelendi, karaciğeri bıçaklandığı için zarar gördü." ifadesini kullandı.