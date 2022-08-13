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13 Ağu 2022 16:13

Şeytan Ayetleri yazarı Rüşdi'nin son durumu

Şeytan Ayetleri yazarı Rüşdi'nin son durumu

Şeytan Ayetleri yazarı Salman Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, "Rüşdi bir suni solunum cihazına bağlı ve konuşamıyor. Çok büyük ihtimalle bir gözünü kaybedecek." dedi.

ABD medyası, Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin dün New York'ta saldırıya uğradığını duyurdu.

New York Eyalet Polisi, gözaltına aldığı erkek bir şüphelinin sahneye koşarak Rüşdi'yi boynundan bıçakladığını bildirdi.

Helikopterle hastaneye kaldırılan Rüşdi ameliyata alındı.

Polis, gözaltına aldığı şüphelinin 24 yaşındaki Hadi Matar isimli bir erkek olduğunu açıkladı.

'Rüşdi bir gözünü kaybedecek'

Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie yaptığı açıklamada, "Rüşdi bir suni solunum cihazına bağlı ve konuşamıyor." dedi.

Menajer Wylie, "Salman çok büyük ihtimalle bir gözünü kaybedecek, kollarındaki sinirler ciddi şekilde zedelendi, karaciğeri bıçaklandığı için zarar gördü." ifadesini kullandı.

News Code 1904108
https://tr.mehrnews.com/news/1904108/

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