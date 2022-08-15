Doğu Azerbayca'dan Türkiye'ye ihracat rakamları yüzde 43 arttı

Doğu Azerbaycan Sanayi, Maden ve Ticaret Teşkilatı Başkanı Saber Perniyan yaptığı açıklamada bu yılın ilk üç ayında Doğu Azerbaycan'dan Türkiye'ye ihracat rakamlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 146 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Perniyan "Doğu Azerbaycan'dan Türkiye'ye bu yıl 690 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor" dedi.

İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latif, daha önce İlkbahar sezonunda Türkiye'ye ihracat rakamının yüzde 192'lik artışla 1 milyar 727 milyon dolara ulaştığını bildirmişti.