'Sessiz Ağaca'a New York'tan ödül

Türk yönetmen Faysal Soysal'ın yönettiği ve İranlı Ali Nuri Oskui'nin yapımcılığı üstlendiği 'Sessiz Ağaç' adlı film, New York'ta düzenlenen Hamilton Film Festivali'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.

'Sessiz Ağaç' daha önce Adana Uluslararası Film Festivali'nden Altın Top Ödülü, Balkan Panorama Film Festivali'nden üç ana ödül, FAFF Güzel Sanatlar Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ve En İyi Kurmaca Film Ödülü, Bremen Film Festivali'nden En İyi Film ödülü, London City'den Film Festivali'nden En İyi Film ödülü ve Nepal Uluslararası Film Festivali'nden en iyi film ödülünü kazanmıştı.

Çekimleri Türkiye'de yapılan film, yeni hikayesini yazmakta son derece çaresiz kalan ve aynı zamanda aile hayatında onu eşinden ayrılmanın eşiğine getiren birçok sorunla karşı karşıya kalan 'Hayati' adlı bir yazarın hayatını anlatıyor. Babasının geçmiş hayatını ve önemli bir sırrı olan babasının evinin ceviz ağacını araştırması, onun hayatının akışını değiştirir.