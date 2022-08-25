İran'ın İHA tatbikatında hedefler başarıyla yok edildi

İRNA'ya göre, İran'da 150'den fazla İHA ile düzenlenen ve iki gün sürecek olan "İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı" başarılı bir şekilde devam ediyor.

"İran Ordusu 1401 İHA Tatbikatı" sözcüsü Amiral Mahmud Musevi, tatbikatta düşman hedeflerinin modern ekipmanlar ile donatılan İHA’lar tarafından başarılı bir şekilde yok edildiğini söyledi.

İHA'ların uçuş sürekliliğinin derecesi, kontrol sistemleri ile savaş kabiliyetlerinin test edildiği tatbikatın başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Musevi, "Savaş simülasyonu tekniğinin kullanıldığı tatbikatta tamamen yerli üretim olan kaim, bombaları, elmas füzeleri ve MK-72 bombalarından oluşan keman, muhacir ve ebabil İHA ları ile düşman hedefleri yok edildi.

İran'ın başlattığı ve elektronik harp sistemlerinin kullanıldığı askeri tatbikatta 150'den fazla İHA kullanılıyor.