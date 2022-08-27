Rusya'dan İsrail'in son Suriye saldırısı ile ilgili açıklama

Sputnik'e göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, basın toplantısında, “25 Ağustos saat 19.16 ilâ 19.30 arasında, İsrail'e ait 4 adet F-16 taktik uçağı, Akdeniz’in doğu kısmından Masyaf şehrindeki Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin bulunduğu araziyi 4 seyir füzesi ve 16 güdümlü uçak bombası ile vurdu. Suriye ordusunun hava savunma birlikleri, Rus yapımı Pantsir-S1 ve S-75 sistemlerinden 2 füzeyi ve 7 güdümlü uçak bombasını imha etti” ifadelerini kullandı.

Siyonist Rejim'in hava saldırısında, Suriye Bilim ve Araştırma Merkezi’nin özel ekipman depolarında hasarın meydana geldiği kaydedildi.