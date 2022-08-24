Siyonist Bakan İran'ı görüşmek üzere ABD'ye gidiyor

Siyonist İsrail rejimi ABD'nın 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasına yeniden katılmasını önlemek için çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Siyonist Bakan Benny Gantz İran'ın Viyana müzakerelerini ABD'lı yetkilileri ile görüşmek üzere Cuma günü Washington'a gidecek.

Gantz, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya gelecek.

İran hükümeti 15 Ağustos'ta Avrupa Birliği’nin (AB) nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine yazılı bir yanıt göndermişti.

Washington Post gazetesi yayınladığı bir haberde ise ABD'nin Çarşamba gününe kadar Avrupa'nın sunduğu teklife yanıt vereceğini ve Tahran- Waşington'un anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.