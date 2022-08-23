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23 Ağu 2022 16:50

Lavrov: Suriye'ye dış müdahaleye karşıyız

Lavrov: Suriye'ye dış müdahaleye karşıyız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekat için hazırlık yapması bağlamında söz konusu bölgede yeni askeri faaliyetlerin başlamasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni askeri harekata hazırlanması konusunda "Önemli olan, yeni askeri faaliyetlere izin verilmemesi, daha önce Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bulunan siyasi ilkeler temelinde diplomatik kanallar üzerinden anlaşma sağlanması" dedi.

Türkiye ve Suriye'nin 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla Adana Mutabakatı'nı imzaladığını anımsatan Lavrov, Şam'ın bu anlaşmayı tanıdığını ve kendi egemen topraklarında tam kontrolü sağladıktan sonra bu topraklardan tamamen sorumlu olmaya hazır olduğunu belirtti. Lavrov, Rusya olarak Suriye'nin bu tutumunu desteklediklerini de kaydetti.

'Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor'

Lavrov, Moskova'nın Şam ile Ankara arasındaki ilişkilerde oynadığı arabulucu rolün sorulması üzerine, Rusya'nın Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır, Astana formatının kurulduğu andan beri çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1904350
https://tr.mehrnews.com/news/1904350/

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