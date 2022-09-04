Yunanistan: Türkiye NATO’daki birliği baltalıyor

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, 'Türk yetkililerin açıklamalarıyla NATO’daki birliği ve beraberliği baltaladığı, müttefiklerin ve ortakların bu konuda derhal bilgilendirileceği' belirtildi.

Bakanlığın 'Türk yetkililerin son açıklamalarına ilişkin' bildirisinde, Yunanistan'ın her gün yapılan ‘çirkin ve tüm sınırları aşan’ aşağılayıcı açıklama ve tehditler konusunda Türkiye'yi takip etmeyeceği ifade edilerek, şöyle denildi:

“Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı son günlerdeki kışkırtıcı açıklamaların içeriği hakkında derhal bilgilendireceğiz, böylece özellikle bu tehlikeli zamanda ittifakımızın birliğini kimin baltaladığı netleşecek. Aynı zamanda, tüm bölgenin istikrar ve güvenliğinin direği olarak uluslararası hukuka ve deniz hukukuna dayalı olarak hareket etmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Sputnik

