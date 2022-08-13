Siyonistler Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti

Batı Şeria bölgesinde, işgal güçlerinin baskı uygulamalarına ve yahudileştirme faaliyetlerine karşı haftalık olarak düzenlenen gösterilere işgal güçlerinin müdahalede bulunması bölgede muhtelif temas noktalarında çatışmalara neden oldu ve Filistinlilerden yaralananlar oldu.

Kalkilya'daki Kefer Kaddum kasabasında yahudi yerleşimine karşı düzenlenen haftalık gösteriye müdahalede bulunulması sebebiyle çıkan olaylarda 7 kişinin yaralandığı, bunlardan birinin de fotomuhabir Yusuf Şehade olduğu bildirildi.

Nablus bölgesinde de Beyta kasabasındaki Cebelu Sabih mıntıkasında Avitar yahudi yerleşim alanına karşı yine haftalık olarak düzenlenen yürüyüşe işgal güçlerinin müdahalede bulunması çatışmalara neden oldu.

Nablus'un doğusundaki Beyt Decen kasabasında da işgal güçlerinin gösterilere müdahalesi sonucu biri gazeteci 5 Filistinli atılan gaz bombalarından etkilendi.

Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan El-Halil'in ortasındaki Babu'z-Zaviye bölgesinde de işgal güçleriyle Filistinli göstericiler arasında çatışmalar meydana geldi. İşgal güçleri gaz ve ses bombalarıyla saldırdılar. Ancak herhangi bir yaralanma olayı olmadığı belirtildi.

Ürdün Vadisi bölgesinde ise El-Farisiyye Harabeleri mıntıkasında yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin arazilerinin sulanması için inşa edilmiş bir su kanalının bir kısmını tahrip ettiler. Tubas vilayetindeki yahudileştirme faaliyetleri dosyasından sorumlu Mutazz Bişarat söz konusu kanalın uluslararası yardımla inşa edildiğini ve 300 dönüm arazinin sulanmasında kullanıldığını hatırlattı.

El-Farisiyye mıntıkasında yahudileştirme ve yerleşim merkezlerini genişletme faaliyetlerinin arttığına dikkat çekildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi