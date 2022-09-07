İran-Rusya dostluk maçı yapılacak

Açıklamada İran-Rusya dostluk maçının Kasım ayında yapılacağı belirtildi.

Yapılcak maçın detayları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya Futbol Takımı Ukrayna savaşından dolayı Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası oyunlarından men edilmişti.

İran Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştır.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran'ın Dünya Kupası'nda ABD, Galler ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B Grubu'nu "turnuvanın en destansı grubu" olarak nitelemişti.

Futbol şöleni, 20 Kasım Pazar günü oynanacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.

FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.