İran Meclis Başkanı Erbain için Irak'ta

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Erbain yürüyüşü etkinliğine katılmak için Irak'a gitti.

Erbain yürüyüşüne katılan Galibaf, Necef'ten Kerbela'ya yürüyen Erbain ziyaretçileri ile sohbet etti.

Irak medyasına göre Erbain törenleri için yaklaşık 20 milyon ziyaretçi İmam Hüseyin (a.s) Türbesi'nin bulunduğu Kerbela kentine girdi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.