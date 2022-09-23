Ermenistan: Paşinyan-Erdoğan görüşmedi ihtimal dışı değil

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan Ermenistan Başbakan Nikol Paşinyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Prag'da bir görüşmenin ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Armenpress'e konuşan Hunanyan, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Prag'da yapılacak etkinlik kapsamında görüşmesi ihtimal dışı değil. Bununla birlikte şu an için böyle bir görüşme teyit edilmedi. Görüşme teyit edilince sizi zamanında bilgilendireceğiz" diye açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde yaptığı açıklamada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Prag'da bir görüşme fırsatı olabileceğini söylemişti.