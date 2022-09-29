Tahran'dan BAE'nin İran'a ait üç ada hakkındaki iddiasına yanıt

İran heyeti Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantısında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Reem Haşimi'nin ran'a ait üç ada hakkındaki iddiasına yanıt verdi.

İran'ın verdiği yanıt şu şekilde:

"Bu BAE yetkilisinin Fars Körfezi'ndeki İran adaları hakkında asılsız iddiaları, İran'ın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır.

Böyle bir asılsız iddiayı İran'ın iç işlerine müdahale ve iyi komşuluk ilkeleri ve diğer hükümetlerin içişlerine karışmama dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlali olarak görüyoruz.

Fars Körfezi'ndeki bu üç ada (Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçün Tonb adaları) İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve İran bu adalar üzerinde egemenliğini ilan ediyor. Bunun aksine olan herhangi bir iddia kesinlikle reddediliyor.

İranlı yetkililerin söz konusu adalarla ilgili kararları ve eylemleri her zaman ülkenşn egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesine göre alınmıştır."