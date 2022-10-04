Alman medyası: Bosna Hersek’te Erdoğan kaybediyor!

Rusya ile Türkiye, uluslararası bir çok dosyada beraber çalışırken, bazı konularda ise ayrışıyor. Ayrışma konularının en başında Suriye gelirken, Bosna-Hersek de şimdilerde buna ekleniyor.

Bosna Hersek'te Pazar günü gerçekleşen seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği yarışında Denis Becirovic yüzde 49, Bakir İzzetbegoviç yüzde 46 oy aldı.

Bosna-Hersek seçimleri üzerine Alman medyasında dikkat çekici bir yazı yayımlandı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'da “Bosna-Hersek'te seçimler… Putin kazanıyor Erdoğan kaybediyor” başlığıyla yayımlanan yazıda “Hem Vladimir Putin Hem de Recep Tayip Erdoğan Bosna-Hersek'teki Seçimlere Müdahale Etti. Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in Davranışına Yönelik Bir Kez Daha Eleştiri Var” iddiası ortaya atıldı.

Erdoğan'ın kampanya yardımı başarısız oldu

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Boşnak siyasetçi Bakir İzetbegoviç, hem siyasi hem de özel olarak uzun yıllardır yakın ilişkilere sahipti. Biri diğerinin seçim kampanyasını düzenli olarak destekliyor ve İzetbegoviç'in kızı Jasmina geçen yıl evlendiğinde Erdoğan elbette onur konuğuydu” denilen yazıda “Eylül ayının başlarında Türk Cumhurbaşkanı pazar günkü seçimler öncesinde Bosna-Hersek'teki himayesini güçlendirmek için bir kez daha Saraybosna'ya geldi. Erdoğan, her zaman olduğu gibi Bosna başkentinde 2003 yılında vefat eden Bakir'ın babası Aliya'nın mezarını ziyaret etti. Ancak kampanya yardımı başarısız oldu” ifadelerine yer verildi.

Dodik'in koruyucusu Putin!

“Bosna'da bir devlet başkanı değil, ülkenin üç ‘kurucu halkının' -Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar- resmi olarak bir temsilci seçebilecekleri üç başlı bir devlet başkanlığı bulunuyor. Babası tarafından kurulan ve kökleri liberal İslam'a dayanan ‘Demokratik Hareket Partisi'nin başkanı olan İzetbegoviç, Boşnak adaylığı için başvurmuştu” hatırlatması yapılan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

En önemli rakibi Sosyal Demokrat Denis Becirovic, on bir partiden oluşan bir koalisyon tarafından desteklendi. Erdoğan'ın Saraybosna'da Batı'yı, onları daha kolay yönetebilmek için Bosnalı Müslümanları birbirine düşürmekle suçlamasının bir başka nedeni de bu. Ancak, ilk sonuçlara göre, Becirovic Boşnak oylarının yüzde 55'inden fazlasını alırken yolsuzlukla ün salmış olan İzetbegoviç sadece yüzde 38'ini aldı.

Ancak bir başka milliyetçi daha başarılıydı: 1990'ların sonlarından bu yana Bosnalı Sırpların en güçlü lideri olan Milorad Dodik. Onun da yabancı bir koruyucusu var: Vladimir Putin. Rusya Devlet Başkanı, eylül ortasında Moskova'da himayesini kabul etti ve seçim için kesin bir tavsiyede bulundu.

Kaynak: Timetürk