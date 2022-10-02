Batı Şeria’da her gün daha çok yükselen bir devrimle karşı karşıyayız

Hamas sözcülerinden Hazım Kasım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Filistin halkının her geçen gün daha da yükselen bir devrimle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kasım, Batı Şeria’dan yükselen devrimin Filistin halkının işgal güçlerini ve Yahudi yerleşimcileri topraklarından kovma hedefine ulaşıncaya kadar dinmeyeceğini ifade etti.

Nablus eyleminin Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını yoğunlaştırdıkları bir döneme denk geldiğine dikkat çeken Kasım, eylemin işgalcilerin Mescid-i Aksa’ya düzenledikleri baskınlara verilmiş doğal bir misilleme olduğunu belirtti.

Direnişin gücünü her geçen gün daha da artırdığını ispat ettiğini kaydeden Kasım, Cenin’de dört direnişçinin işgal güçlerince şehit edilmesine cevabın Nablus’tan geldiğini bildirdi.

Nablus kentinin doğusundaki araziler üzerinde kurulu Elon Moreh Yahudi Yerleşkesi yakınlarında bu sabah gerçekleştirilen ateş açma eyleminde bir Yahudi yerleşimci yaralandı.

İşgal ordusu sözcüsü, Filistinli direnişçilerin açtığı ateş sonucu kurşunların Yahudi yerleşimcilere ait bir otomobile ve bir otobüse isabet ettiğini, saldırıda araçların camlarının kırıldığını ve bir yerleşimcinin sırtından yaralandığını itiraf etti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi