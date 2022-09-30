Siyonist Rejim güçleri El-Halil’de okula saldırdı

Rusiya Al-Yaum'un haberine göre, Siyonist Rejim güçleri, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El-Halil'de bir okula saldırdı.

El-Halil Eğitim Genel Müdürü Atıf al-Cemel konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Siyonist Rejim güçlerinin okula saldırdıktan sonra öğretmenler ve bazı öğrencilere baskı yaptığını duyurdu.

Al-Cemel, bu saldırıda bir öğretmenin yaralandığını ve iki öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 yaşındaki Filistinli bir çocuk dün İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Siyonist güçlerden kaçarken yüksek bir yerden düştüğü ifade edilen 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman, kaldırıldığı Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



