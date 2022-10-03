İran heyeti 2. Hazar Ekonomik Forum’una katılacak

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, Moskova’da düzenlenmesi planlanan 2. Hazar Ekonomik Forum’una katılmak üzere Rusya'ya ziyarette bulunacak.

5-6 Ekim tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek foruma Hazar bölgesinin beş ülkesi olan Azerbaycan, İran, Kazakistan, Türkmenistan ve Rusya’nın temsilcileri katılacaklar ve ülkeler arasındaki önemli konuları masaya yatıracaklar.

2. Hazar Ekonomik Forumu kapsamında, 29 Haziran 2022’de Aşkabat’ta yapılan 6. Hazar Zirvesi’nin sonuçları dikkate alınarak ulaşım, lojistik, enerji, turizm ve sağlık alanlarındaki önemli konular istişare edilecek, ayrıca üretim modernizasyonuna ilişkin görüş alışverişi yapılacak.

1. Hazar Ekonomik Forumu, 12 Ağustos 2019’da Hazar Denizi’nin Türkmenistan kesiminde yer alan Avaza Milli Turizm Bölgesi’nde yapılmıştı.

Roya Fereyduni