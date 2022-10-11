Masule dosyası 2023'te UNESCO'da incelenecek

Masule Enstitü Başkanı Muhammed Senayi, Masule'nin Dünya Mirası Listesi Adaylık Dosyası'nın 2023'ün temmuz ayında düzenlenecek UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında inceleneceğini açıkladı.

İran'ın Gilan eyaletinde bulunan tarihi köy Masule, basamklı sokakları ile dünyaca ünlü turistik bir köy olarak tanınmaktadır.

İslam Dünyası Mirasları Listesi'ne girmeyi başaran bu köy Hazar Denizi’nden yaklaşık 60 kilometre içeride yoğun ormanlık bir dağın tepesinde yer almaktadır.

Masule'nin en önemli özelliği her evin avlusu başka bir evin çatısında yeralmasıdır.