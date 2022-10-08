Hibrid tehditlerle mücadele için hazır olmalıyız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanlarını takdir etmek amacıyla bugün Tahran'da düzenlenen 'Malik Eşter Festivali’ne katıldı.

Burada konuşma yapan Tümgeneral Bakıri, İran'da yaşanan son olaylara ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde düşmanlar küçük bir bahaneyle İran’a karşı büyük bir komplo kurdu ve fitne çıkararak ülkenin güvenliğini hedef aldı. Fakat basiretli İran halkı İslami düzene destek için sokaklara inip bağlılığını gösterdi." dedi.

Tümgeneral Bakıri, düşmanların internet ortamı ile sosyal medyada yayınladığı yalan haberlerle ülkenin bazı gençlerini aldattığını söyledi.

"Bugün düşmanlar önce silahlı kuvvetler arasında ve ikinci adımda halk ve silahlı kuvvetler arasında ihtilaf yaratmaya çalışıyor.” diyen Tümgeneral Bakıri, düşmanın bu planına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tümgeneral Muhammed Bakıri, "Bugün İran düşmanlarının hibrid tehditleriyle karşı karşıyayız. Bu tehditlerle mücadele için hazır olmalıyız." diye konuştu.