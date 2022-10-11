AB: Türkiye ile üyelik müzakereleri çıkmaza girdi

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’yle ilgili taslak raporu basına sızdı. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin de değerlendirildiği raporda, komşuluk ilişkilerine ve Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere değinildi.

Avrupa Komisyonu’nun genişlemeye ilişkin taslak raporunda , Doğu Akdeniz’de istikrarlı ve güvenli bir ortama sahip olmanın ve Türkiye ile işbirliğini geliştirmenin önemi vurgulandı. Bu bağlamda, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de bölgesel istikrarın yararına olan gerilimleri azaltma çağrısında bulunuldu.

"AB'ye katılım müzakereleri çıkmaza girdi"

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, AB raporunda, Ankara’nın iyi komşuluk ilişkileri taahhüt etmesi gerektiğinin ifade edildiğini yazdı. Ayrıca, raporda, Mart 2021 Zirvesi’nin sonuçları hatırlatılarak, tüm üye devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiği vurgulandı.

Metinde ayrıca, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin de çıkmaza girdiğine işaret edildi.

Demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar, yargı sisteminin bağımsızlığı gibi alanlarda gerileme olduğu vurgulandı.

AB tarafından hazırlanan raporun taslak metninde, Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksikliklerin ve insan hakları konusunda ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Sözcü