Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Tahran'a ziyaret

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığındaki heyet bugün Tahran’a geliyor.
El-Araci, Tahran ziyareti çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yanı sıra bazı İranlı yetkililerle bir araya gelecek.
El-Araci’nin Tahran ziyareti kapsamında ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin geçtiğimiz Salı günü Irak Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada Ulusal Güvenlik Danışmanı başkanlığındaki bir heyetin İran'a gideceğini söylemişti.
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