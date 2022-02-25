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25 Şub 2022 10:22

İran'ın katılımıyla Bağdat'ta 'terörle mücadele' toplantısı gerçekleşti

İran'ın katılımıyla Bağdat'ta 'terörle mücadele' toplantısı gerçekleşti

İran, Irak, Rusya ve Suriye büyükelçilerinin katılımıyla dün Bağdat'ta "terörle mücadele" konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

Arap medyasına göre Bağdat'ta bulunan terörizme karşı ortak bilgi merkezinin dörtlü toplantısı İran, Irak, Rusya ve Suriye büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Irak-Suriye sınırındaki durumun ele alındığı toplantıda bölgedeki son güvenlik gelişmeleri değerlendirildi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Irak'ın dost ve kardeş ülkelerinin terör faaliyetlerini izleme ve takip etme çalışmalarını överek, "Bu ülkelerle işbirliği ve ortak çalışma, terörizme güçlü darbeler indirmiştir." dedi.

Merkezin öncelikli amacının IŞİD'e dair elde edilen istihbaratın toplanıp ülkeler arasında paylaşılması, analiz edilmesi ve bu istihbarat doğrultusunda harekete geçilmesi olduğu ifade ediliyor.

News Code 1900691
https://tr.mehrnews.com/news/1900691/

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