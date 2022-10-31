Ayetullah Hamanei, 2 Kasım'da öğrencilere hitap edecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 13 Aban (4 Kasım) Dünya Emperyalisti ile Mücadele Günü arafesinde 2 Kasım Çarşamba günü üniversite ve lise öğrencilerini kabul edecek.

Bundan 43 yıl önce İranlı öğrenciler ABD'nın İran aleyhindeki ard arda komplolarına tepki olarak, ABD'nın sözde büyükelçiliğini (casusluk yuvası) ele geçirdiler.

İran halkı İslam Devrimi zaferinden sonra da hicri şemsi 13 Aban tarihini, İran'ın ulusal birliği ve gücünün göstergesi olarak, "Dünya Emperyalisti ile Mücadele Günü" olarak kutluyor.