  1. Türkiye
20 Eki 2022 16:12

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti:

"Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

TRT Haber

News Code 1905378
https://tr.mehrnews.com/news/1905378/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler