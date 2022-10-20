Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti:

"Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun."

TRT Haber