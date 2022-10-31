Çin'den ABD'ye B-52 tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD’nin Avustralya’ya B-52 bombardıman uçaklarını yerleştirmesinin, bölgede silahlanma yarışına yol açabileceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında sözcü Zhao’ya ABD’nin nükleer güce sahip 6 adet B-52 bombardıman uçağını konuşlandırma planını nasıl değerlendirdiği soruldu.

Ülkeler arasındaki güvenlik iş birliğinin bölgenin barış ve istikrarının korunmasına yararlı olması gerektiğine işaret eden sözcü, bu iş birliğinin üçüncü tarafı hedeflememesi veya üçüncü tarafın çıkarına zarar vermemesi gerektiğini vurguladı. ABD’nin ilgili girişiminin bölgesel gerginliği şiddetlendireceğini belirten sözcü, bölgenin barış ve istikrarını zedeleyen bu girişimin bölgede silahlanma yarışına neden olabileceğini dile getirdi.

Sözcü, ilgili tarafı Soğuk Savaş düşüncesi ve içe kapalı jeopolitik fikrinden vazgeçerek taraflar arasında karşılıklı güvenin artırılmasına yardımcı olmaya çağırdı.

Kaynak: CRI Türkçe