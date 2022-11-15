Suudi Arabistan'da tarihi cami yıkıldı

Arap medyasına göre Suudi Arabistan’ın doğusunda yer alan ve çoğunlukla Şiilerin yaşadığı el Avamiye kenti yakınındaki tarihi El Herif Camisi yıkıldı.

El Avamiye ve El Kadeh kentleri arasında yer alan tarihi caminin yol genişletme gerekçesiyle yıkıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da, yüzde 10 ile 15 arasında olduğu tahmin edilen Şii nüfusun büyük çoğunluğu da ülkenin doğusundaki Katif bölgesinde yaşıyor.

Petrol zengini bu bölgedeki gelirlerin adil dağıtılmaması nedeniyle yerli halk yoksul ve dini baskı da görüyor.