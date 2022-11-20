İran-İngiltere maçının hakemi belli oldu!

2022 Dünya Kupası kapsamında yarın yapılacak İran-İngiltere maçını Brezilyalı hakem Raphael Kloss yönetecek.
İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın TSİ 16.00'da Al Halife Stadı'nda İngiltere ile karşılaşacak.
İran takımının Dünya Kupası kadrosu ise şu şekilde:
Alireza Beiranvand- Amir Abedzadeh- Hossein Hosseini- Payam Niazmand- Mejid Hosseini- Hossein Kanani- Morteza Pouraliganji- Milad Mohammadi- Ehsan Hajsafi- Ramin Rezaian- Abolfaz jalali- Said Ezatolahi- Ali Karimi- Ahmad Nourollahi- Rouzbeh Cheshmi- Vahid Amiri- Saman Ghoddos- Alireza Jahanbakhsh- Mehdi Torabi- Sardar Azmoun- Mehdi Taremi- Karim Ansarifard
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