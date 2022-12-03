İran'da basınçlı su reaktörü “Karun” projesinin temeli atıldı

Huzistan eyaletinin Şadegan ilçesinde basınçlı su reaktörü “Karun” projesinin temeli, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Huzistan valisi Sadık Haliliyan’ın katıldığı törenle atıldı.

Törende konuşma yapan Huzistan valisi, Karun projesinin birinci aşaması 7 yılda tamamlanacak.” dedi.

Toplam kapasitesi 300 megavat olan Karun reaktörü, Şadegan ilçesine bağlı Darhoveyn şehrinde Karun nehri yakınında bulunan yaklaşık 50 hektarlık bir alanda inşa edilecek.

Bu projenin maliyetinin yaklaşık 1,5 ila 2 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Basınçlı su reaktörü nedir?

Basınçlı su reaktörleri (PWR) en yaygın kullanılan reaktör türüdür. Dünyada ticari olarak kullanılan reaktörlerin hemen hemen yarıya yakını PWR'dır. PWR (Pressurized Water Reactor) Basınçlı Su Reaktörlerinin İngilizcesinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Nükleer Teknolojide Basınçlı Su Reaktörlerine kısaca PWR dene gelmiştir. Bu tür reaktörlerde hem soğutucu hem de yavaşlatıcı olarak "su" kullanılmaktadır.