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21 Kas 2022 09:34

İran: Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe vurduk

İran: Kuzey Irak'taki teröristlere ağır darbe vurduk

Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütlerine ait askeri mevzileri füze ve kamikaze İHA'larla vurdu.

Devrim Muhafıları Ordusu kara kuvvetleri'ne bağlı Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı bu sabah Irak'ın kuzeyindeki bölücü teröristlerin karargahlarını füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldı.

Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahından yapılan yazılı açıklamada, icra edilen operasyonda Zirgwez, Cejnikan ve Köysancak'taki teör hedeflerinin vurulduğu ve terör örgütlerine ağır darbe indirildiği kaydedildi.

Al Alam haber ajansı, Erbil ve Süleymaniye sınırlarındaki bölücü terör örgütlerinin karargahları ve kampları füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını bildirdi.

İran 14 Kasım'da da Kuzey Irak'ta bulunan terör örgütlerine karargahları vurmuştu.

News Code 1905968

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