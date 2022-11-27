Son 24 saatte Batı Şeria'da 9 direniş eylemi gerçekleştirildi

İşgal güçleri geçtiğimiz günlerde Kudüs’te gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan bir yerleşimcinin dün (26 Kasım Cumartesi) hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dün Tulkerem’de ırkçı ayrım duvarı yakınlarında işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşanırken Cenin’e bağlı Caba’ beldesinde de işgal askerlerine ateş açıldı.
Filistinli direnişçiler Nablus vilayetindeki Balata Kampı’nda işgal güçlerine ateş açarken kampta ayrıca işgal askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.
Eriha’daki Akbetu Ceber Kampı’nda ve El-Halil’deki El-Arrub Kampı ile Bâbu'z-Zâviye bölgesinde işgal güçleriyle Filistinliler arasında çatışmalar yaşanırken Filistinli gençler Gush Etzion Yahudi Yerleşkesi yakınlarında yerleşimcilerin araçlarını taşladı.
Bu arada, işgal güçleriyle dün akşam saatlerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin işgal askerlerinin attığı göz yaşartıcı bombalardan çıkan yoğun gazdan etkilendiği ifade edildi.
Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin Cenin’in güneybatısındaki Arabe beldesi sakinlerinden Muhammed Ahmed Arıda adlı genci ve Cenin’in kuzeydoğusundaki Celbun köyü sakinlerinden eski esir Muhammed Ahmed Ebu’r-Rabb’ı gözaltına aldığını bildirdi.
Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi
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