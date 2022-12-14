Sisi, ABD-Afrika Liderler Zirvesi'ne katılmak için Washington'a gitti

Mısır medyasına göre Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD-Afrika Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Washington’a gitti.

ABD yönetimi, Rusya ve Çin'in Afrika kıtasıyla askeri, ekonomik ve diplomatik ilişkilerinin ilerlediği bir dönemde yaklaşık 50 Afrikalı lideri Washington'da ağırlıyor.

ABD, ilki 8 yıl önce yapılan ve 3 gün sürecek ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde, sağlıktan iklim değişimine, ekonomiden Ukrayna-Rusya savaşına kadar farklı başlıklarda Afrika ülkeleriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Kıtayla ortaklığı derinleştirmek istediklerini açıklayan Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın zirve sırasında Afrika Birliğinin G-20 oluşumunda koltuğa sahip olması için desteğini açıklayacağını duyurdu.