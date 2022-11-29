İran-Irak hudut güvenliği mutabakatı imzalandı

İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi ile Irak Sınır Muhafızları Komutanı Korgeneral Hamed Abdullah İbrahim arasında hudut güvenliği mutabakatı imzalandı.

Tören sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Tuğgeneral Guderzi, "Komşu ülkelerin sınır muhafızlarıyla işbirliği, İran sınır birlikleri komutanlığının önemli önceliklerinden biridir." dedi.

İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İran-Irak sınır güvenliği toplantısına değinen Tuğgeneral Guderzi, "Toplantıda sınır kapıları, Erbain ziyareti meselesi, sınır güvenliği, bilgi alışverişi, ortak sınır devriyeleri gibi konular üzerinde mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Guderzi, "Terörizm, kaçakçılık, organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadelede birlikte ortak bir irade sergiliyoruz." diye konuştu.

Irak'ın merkezi hükümeti ile Erbil, geçtiğimiz hafta varılan anlaşma ile İran ve Türkiye sınırı boyunca federal muhafızların konuşlandırılmasında uzlaşmıştı.