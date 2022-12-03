ABD'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Güney Kafkasya'da barışçıl bir gelecek sağlamak için taraflarla aktif olarak çalışıyoruz.” dedi.

Azerbaycan medyasında yer alan habere göre Price, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in katılımıyla Ermenistan ile Azerbaycan arasında iki üçlü görüşme yapıldığını hatırlatarak, "Taraflarla telefon görüşmeleri devam ediyor." dedi.

Ülkesinin iki ülke arasında kalıcı barış ve çözüme yol açan diplomasiyi desteklediğini anlatan Ned Price, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyaloğun devam etmesini temenni ediyoruz.” diye kaydetti.